Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Giulio Raselli in diretta il 20 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) Niente registrazioni, per la tanto attesa scelta di Giulio Raselli: il momento in cui il tronista piemontese deciderà se uscire da Uomini e Donne con Giulia D'Urso oppure con Giovanna Abate andrà in onda in tempo reale. L'appuntamento con la diretta è previsto per lunedì 20 gennaio, alle ore 14.45 su Canale 5.

