Zingaretti chiama le Sardine, Santori: “Siamo in fase di gestazione” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mattia Santori ha risposto all’invito di Nicola Zingaretti: il segretario del Pd ha invitato le Sardine a partecipare al Congresso del partito. Senza escludere a priori la loro presenza, il fondatore del nuovo movimento che da mesi riempie le piazze italiane replica con cautela. “Il Pd si è messo in discussione e gli va dato atto – ha detto Santori -. È il partito che ci ha dato più ascolto e mostra un’apertura vera verso di noi. Per noi è troppo presto per capire se partecipare a questa fase, noi siamo in fase di gestazione”. Zingaretti chiama, Santori risponde Negli ultimi giorni Zingaretti aveva annunciato una rivoluzione del Pd: “Sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito” diceva, mentre ha invitato Santori a partecipare al congresso. A Mezz’ora in più in onda su Rai 3, il fondatore delle Sardine ha replicato al segretario: ... Leggi la notizia su notizie

