Vittorio Brumotti aggredito a Monza: "Accoltellato da un immigrato che spacciava" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Galici Striscia la notizia ha mostrato le immagini complete dell'aggressione a Vittorio Brumotti in un parco di Monza da parte di alcuni spacciatori che hanno ferito il cameraman alla gamba con un coltello Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda questa sera, lunedì 13 gennaio, sono state mostrate le immagini dell'aggressione ai danni di Vittorio Brumotti e della sua troupe, avvenuta domenica 12 gennaio in un parco di Monza. Già in passato l'inviato di Striscia la notizia si era occupato del problema dello spaccio nel capoluogo lombardo e la sua prima incursione tra i trafficanti si era conclusa con il lancio di sassi verso Brumotti e il suo cameraman. La zona prediletta per il traffico di droga in quell'occasione era quella intorno alla stazione di Monza. Nel corso degli ultimi mesi sono arrivate a Vittorio Brumotti e alla redazione di Striscia numerose ... Leggi la notizia su ilgiornale

