Torino, la folle sfida tra carri attrezzi finisce con una multa record (Di lunedì 13 gennaio 2020) Torino, la corsa tra due carri attrezzi per arrivare primi sul luogo di un incidente si è trasformata in un boomerang. Mano pesante da parte dei vigili. Torino, due carri attrezzi sfrecciano nella notte per arrivare come primi sul luogo di un incidente. Ma rischiano più volte di provocarne uno loro e così, dopo una … L'articolo Torino, la folle sfida tra carri attrezzi finisce con una multa record proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

