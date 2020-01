Sci di fondo, Coppa del Mondo Nove Mesto 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuovo weekend in arrivo per la Coppa del Mondo di sci di fondo il 18 e 19 gennaio: questa volta, dalle nevi di Germania ci si trasferisce in quelle di Repubblica Ceca, a Nove Mesto, per gare da 10 e 15 km per uomini e donne, il sabato a tecnica classica e con partenza a intervalli, la domenica a tecnica libera e a inseguimento. Per la seconda volta quest’anno si gareggerà in una gara distance in tecnica classica, dopo il primo fine settimana di Ruka; in quell’occasione tra gi uomini ha vinto il finlandese Iivo Niskanen, mentre tra le donne si è imposta Therese Johaug, padrona poi anche dell’inseguimento. In campo maschile, invece, sempre dalla Norvegia è emerso Hans Christer Holund. Comincia da qui una lunga serie di gare distance di primo livello, tra cui spiccheranno la skiathlon di Oberstdorf, le competizioni di Falun, la mass start di Meraker e naturalmente quella ... Leggi la notizia su oasport

Pasky973 : @onestidal1908 Ti suggerisco lo sci di fondo ?????? - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: A #Capracotta agonismo e divertimento vano di pari passo nelle gare di #SciDiFondo @Fisiofficial #IoSeguoTgr - TgrMolise : A #Capracotta agonismo e divertimento vano di pari passo nelle gare di #SciDiFondo @Fisiofficial #IoSeguoTgr -