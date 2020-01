Salvo Veneziano ancora frasi sessiste al GF VIP4 e su Paola di Benedetto: “Non mi piace, a casa c’ho di meglio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non ci aspettiamo discorsi sull’emergenza climatica o suoi massimi sistemi, come si suol dire, dai protagonisti del Grande Fratello VIP 4 ma neppure possiamo continuare a sentire discorsi maschilisti. E’ però quello che sta succedendo in queste ore, in particolare nel privè, dove Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese questa mattina hanno continuato a parlare di donne. Ed è ancora una volta il siciliano a “dare il meglio di sè” iniziando a parlare dei suoi problemi di erezione dopo la reclusione e di come potrebbe “mettere incinta con uno solo sguardo anche la telecamera”. I tre iniziano a parlare di donne, e anche delle concorrenti che fanno parte di questa edizione ma non solo. Salvo ribadisce i concetti espressi già ieri, con le frasi incriminate usate contro Elisa de Panicis, ma aggiunge dell’altro. Ad esempio ci tiene a far ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

