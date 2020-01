Salerno, mancato atterraggio eliambulanza al Ruggi: i chiarimenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – In merito ad articoli di stampa riguardanti l’area di atterraggio d’emergenza che non sarebbe stata utilizzata da un pilota per presunte criticità, la Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno specifica quanto segue: la squadra antincendio dell’ospedale Ruggi è regolarmente in servizio e attivabile ad ogni atterraggio e/o decollo; le due società che gestiscono l’elisoccorso, contattate dal responsabile dell’Asl Na1, hanno riferito che quanto riportato dagli organi di stampa è privo di fondamento. L'articolo Salerno, mancato atterraggio eliambulanza al Ruggi: i chiarimenti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

SalernoEditrice : RT @CLetteraria: #PagineCritiche - Caracalla: un Alessandro Magno mancato - la recensione di @GloriaGhioni: - GloriaGhioni : RT @CLetteraria: #PagineCritiche - Caracalla: un Alessandro Magno mancato - la recensione di @GloriaGhioni: -