Real Madrid, vittoria antisportiva: ma la reazione di Simeone è sorprendente [DETTAGLI] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella serata di ieri il Real Madrid si è aggiudicato la Supercoppa di Spagna battendo in finale l’Atletico nel derby della capitale. Successo ai rigori (4-1) per gli uomini di Zidane dopo lo 0-0 al termine dei supplementari. Come spesso accade, però, è stato un episodio ad indirizzare la gara, un episodio un po’ insolito per come arrivato. Al 114′, infatti, Morata è lanciato a rete e pronto a concludere, ma il centrocampista del Real Federico Valverde lo abbatte da dietro con un intervento killer. Oltre all’espulsione, il calciatore dei blancos ha rischiato davvero di far male all’ex Juve, non per niente si è scatenato un bel parapiglia dopo il fallo. Conclusione? Il Real ha giocato i restanti minuti di gara in inferiorità numerica, sapendo però soffrire e arrivando ai rigori, dove se l’è potuta giocare alla pari ed ha anche vinto. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

SkySport : ?? Supercoppa al #RealMadrid ? #Atletico ko 4-1 ai rigori ? - Eurosport_IT : IL REAL MADRID VINCE LA SUPERCOPPA DI SPAGNA ?????? È proprio del capitano Sergio Ramos il calcio di rigore decisivo… - repubblica : Spagna, Supercoppa al Real Madrid: l'Atletico si arrende ai rigori -