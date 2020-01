METEO Gennaio ancora MITE: i DATI, non le sensazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) In alcuni nostri articoli abbiamo parlato delle anomalie METEO climatiche di questa prima metà di Gennaio: alcuni lettori sono rimasti stupiti, poiché è un periodo dove comunque può fare anche piuttosto freddo.Soprattutto al mattino, infatti, le temperature sono molto basse e vi sono diffuse gelate: ciò fa emergere l'idea errata che siamo in pieno inverno, o meglio che inverno voglia dire utilizzare giubbotti pesanti, a prescindere. Il problema è che per analizzare le anomalie METEO climatiche NON si può fare riferimento alle proprie sensazioni, ma dobbiamo esclusivamente utilizzare dei DATI SCIENTIFICI. Ad esempio, un abitante della Pianura Padana sicuramente dirà che è pieno inverno, con fitte nebbie che perdurano durante il giorno e che invocano un clima decisamente freddo in tale area: ciò si può verificare grazie al noto fenomeno METEO dell'inversione termica, ... Leggi la notizia su meteogiornale

