Che fine ha fatto Olga Fernando: l'assenza a C'è Posta preoccupa i fan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Che fine abbia fatto la bravissima Olga Fernando è quello che si sono domandati moltissimi telespettatori di "C'è Posta per te" nella prima puntata del 2020. Il tanto atteso show dei sentimenti condotto dalla inossidabile Maria De Filippi è tornato di fatto su Canale 5 in prima serata il sabato sera. L'ospite d'onore era niente meno che Johnny Depp, ma quando l'attore è entrato in studio, sui social si è subito palesato il putiferio. Olga Fernando: i dubbi dei fan Durante la presenza del noto ospite internazionale non c'era infatti la celebre interprete. Olga Fernando è pressoché una presenza scontata per tutti i fan della trasmissione, che grazie a lei riescono a comprendere quello che viene detto dai loro beniamini d'oltreoceano. Da Orlando Bloom a Patrick Dempsey, da Chris Hemsworth a Ellen Pompeo a Jude Low, tanti sono stati i Big internazionali che ...

