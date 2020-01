Milano, catturati “Bonnie e Clyde” dei furti in cantina: i colpi in via Padova, sempre nei weekend (Di domenica 12 gennaio 2020) Un uomo di 39 anni e la sua compagna 41enne sono stati arrestati a Milano dai carabinieri dopo aver messo a segno una decina di furti nelle cantine dei palazzi nella zona di via Padova. I militari li hanno scoperti anche grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza. Stando alle denunce delle vittime, la coppia portava via di tutto: biciclette, oggetti e cimeli, strumenti di lavoro e perfino pacchi di pasta. Leggi la notizia su milano.fanpage

