‘Mi riempì di botte…’: Mara Venier ricorda il tradimento subito da Jerry Calà (Di domenica 12 gennaio 2020) Mara Venier è senza dubbio una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano. Nel corso degli anni, oltre ad essere seguita per i suoi programmi, spesso è stata al centro di polemiche per via dei suoi amori e anche tradimenti. In particolar modo, tutti ricordano le nozze con Gerry Calà e di cosa successe proprio pochi minuti prima del fatidico Sì. Mara Venier tradita dal suo ex marito Jerry Calà In una recente intervista Mara Venier ha confessato che Jerry Calà gliene combinava davvero di tutti i colori. Il comico ed attore si allontanava da casa per diversi giorni dandole al ritorno delle spiegazioni senza senso. Una volta, però, la moglie lo ha sorpreso sul fatto, trovandolo nel bagno con un altra. La loro unione è durata pochissimo, a causa proprio dei suoi presunti tradimenti. Ad oggi, dopo la separazione il loro rapporto è diventato più profondo e sincero tanto da essere ... Leggi la notizia su kontrokultura

