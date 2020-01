Aquaman 2, Jason Momoa è pronto ad allenarsi in vista delle riprese (Di domenica 12 gennaio 2020) Jason Momoa è pronto per tornare ad allenarsi in vista delle riprese di Aquaman 2, il film che uscirà nel 2022 al cinema. Aquaman 2 non arriverà prima del 2022, ma questo non significa che i muscoli di Jason Momoa saranno a riposo ancora a lungo. L'attore tornerà presto ad allenarsi in vista delle riprese, come ci anticipa in un video sui social. La sceneggiatura del film potrebbe non essere ancora essere completa, dato che la produzione non partirà prima del prossimo anno, ma Jason Momoa non si è risparmiato con i complimenti, dichiarando che "Il film è davvero strepitoso!", e in precedenza aveva anche lodato la Warner Bros. per essere stata così ricettiva nei confronti delle idee che l'attore stesso aveva proposto ... Leggi la notizia su movieplayer

