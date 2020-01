Perché Can Yaman non è ospite a C’è Posta per Te? Il people show debutta su Canale5 l’11 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Perché Can Yaman non è ospite a C'è Posta per Te? Per giorni i fan di Bitter Sweet hanno aspettato con ansia di vedere il protagonista di Bitter Sweet ospite nel people show di Maria De Filippi ma non sarà così. Quando la sanguinaria darà il via al suo programma del sabato sera non chiamerà Can Yaman tra gli ospiti vip nonostante i primi promo lasciassero intendere proprio questo. L'attesa dei fan è iniziata proprio nel momento in cui l'attore è arrivato a Roma proprio come ospite di C'è Posta per Te nei mesi scorsi ma, a quanto pare, la messa in onda di questa sera non prevede la sua presenza.Il people show di Canale5 debutta oggi, 11 gennaio, con la sua 23esima edizione compiendo i suoi primi vent'anni ed è per questo che Maria De Filippi si è voluta regalare una puntata speciale con ospiti di tutto rispetto a cominciare dalla stella di Hollywood, Johnny Depp. L'amatissimo ... Leggi la notizia su optimaitalia

