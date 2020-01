Perché abbiamo paura della (non) uscita dell'Inghilterra dall'Erasmus (Di sabato 11 gennaio 2020) “L’Inghilterra lascia l’Erasmus”, “anzi no”.Da tre giorni, proviamo a capire se gli inglesi siano usciti o meno dall’Erasmus (la risposta è “certamente no sino al 2021”) dopo che la Camera dei Comuni ha votato contro l’automatismo della prosecuzione del programma. Tante dichiarazioni e analisi con sullo sfondo un coro pressoché unanime e condivisibile: “questa notizia è una cosa brutta, contro i giovani e limita la crescita di tutti”. Tutti abbiamo reagito male, anche i più accesi detrattori dell’Unione hanno lasciato trasparire preoccupazione mentre studenti, università, imprese, associazioni, istituzioni, provavano a capire cosa stesse accadendo. Giustamente. Capire cosa accade probabilmente aiuta a capire cosa fare.Il Parlamento inglese non ha votato l’uscita ... Leggi la notizia su huffingtonpost

