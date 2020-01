Messico, 12enne va a scuola armato e uccide una insegnante. Poi si suicida (Di sabato 11 gennaio 2020) Un ragazzino di dodici anni ha ucciso una insegnante e si è suicidato al Collegio Cervantes, una rinomata scuola privata nella città di Torreón, nello stato messicano di Coahuila. Ci sono anche dei feriti tra compagni del ragazzo e un altro insegnante, due dei quali sarebbero in gravi condizioni. Dramma in una scuola in Messico, dove due persone sono morte e altre sono rimaste ferite. Responsabile della tragedia è un ragazzino di dodici anni che ha sparato a un’insegnante e ad alcuni compagni prima di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto nella città di Torreón, nello stato messicano di Coahuila. Secondo quanto riferito dai media locali, oltre alle due vittime anche altre sei persone sono rimaste ferite, due in maniera grave. Tra i feriti ci sarebbe un altro insegnante e alcuni alunni. Secondo una ricostruzione dei fatti, il dodicenne sarebbe arrivato intorno alle 8.30 ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

