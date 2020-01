Lazio-Napoli, probabili formazioni Sky: Gennaro Gattuso conferma le scelte viste contro l’Inter (Di sabato 11 gennaio 2020) La redazione Sky ritiene che Gennaro Gattuso si ripeterà in vista del big match tra Lazio e Napoli dell’Olimpico. Gli azzurri se la dovranno vedere con la squadra vincitrice della Supercoppa italiana, che non perde da molto tempo. Le scelte del mister, però, sembrano non allontanarsi da quelle che hanno portato alla clamorosa sconfitta casalinga contro l’Inter. Tra le file partenopee mancheranno i vari Alex Meret, Dries Mertens, Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly. Gennaro Gattuso dovrebbe schierare ancora Giovanni Di Lorenzo al fianco di Kostas Manolas, nonostante la brutta impressione di lunedì sera. I terzini saranno sempre Elseid Hysaj e Mario Rui, con Fabian Ruiz a centrocampo a dispetto delle critiche. probabili formazioni Sky Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Mertens. Allenatore: Gennaro ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

angelomangiante : Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immo… - sscnapoli : ?? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? - DiMarzio : #Napoli, parla #Gattuso: 'Giocare da provinciali? Ci ho pensato, ma non abbiamo le caratteristiche per farlo” ?? -