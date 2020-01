Giuseppe Conte | Jacopo Jacoboni svela chi vuol far fuori Di Maio | Emanuele Dessì

Alessandro Sallusti contro Luigi Di Maio e Giuseppe Conte : "Il primo è poca cosa - il secondo anche peggio" : Luigi Di Maio fatto fuori dai Cinque Stelle? Era ora. Per Alessandro Sallusti non bisogna stupirsi di questo, ma del fatto che "sia ancora lì dopo i disastri che ha combinato". Nell'ordine - elenca una a una il direttore del Giornale - ha tradito i suoi elettori (sì Tav e sì Tap); "in un anno e mezz

Crisi libica : Giuseppe Conte incontrerà a Roma Fayez al-Serraj : Nel pomeriggio di sabato 11 gennaio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà a Roma il suo omologo Fayez al-Serraj per discutere in merito alla Crisi libica. Il vertice avverrà dopo che lo scorso mercoledì 8 gennaio lo stesso al-Serraj aveva annullato la sua visita nella Capitale italiana per la concomitante presenza in loco del generale Khalifa Haftar, suo diretto rivale nella guerra civile che da anni sta dilaniando il paese ...

Sondaggi Ixè - il dubbio di Maria Giovanna Maglie : "Giuseppe Conte al 40 per cento? Sospetto la bufala" : I Sondaggi pubblicati quotidianamente sono tanti. Molti di questi danno Giuseppe Conte in vetta alle classifiche sulla fiducia nei leader. Un dato che non torna a Maria Giovanna Maglie: "A me che nel Sondaggio Ixè sulla fiducia ai politici Giorgia Meloni sia al 33 e Matteo Salvini al 32, cioè se la

Sondaggio di Termometro Politico - Giorgia Meloni supera Giuseppe Conte sulla fiducia : i numeri della scalata : Giorgia Meloni scavalca Giuseppe Conte. Il Sondaggio di Termometro Politico sulla fiducia dei leader parla chiaro: il capo Politico di Fratelli d'Italia è secondo solo a Matteo Salvini con un 27,4 per cento. L'ex ministro dell'Interno si attesta poco più sopra al 36,5 mentre il presidente del Consig

Vittorio Feltri su Giuseppe Conte : "Il premier non è né di destra né di sinistra - è solo senza spessore" : Il passaggio di Giuseppe Conte da un governo a un altro completamente opposto non è passato inosservato a nessuno. Neppure a Vittorio Feltri che sul suo profilo Twitter si pone una domanda quasi retorica: "Ma Conte è di destra o di sinistra? È semplicemente una comparsa senza spessore". La questione

Gregoretti - a processo ci va anche Giuseppe Conte? L'articolo 95 a cui si può appellare Matteo Salvini : C'è un articolo nella nostra Costituzione che potrebbe incastrare Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. Si tratta del numero 95 che suona così: "Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativ

Vittorio Sgarbi contro Giuseppe Conte : "Sulla Libia non ha capito niente - dovrebbe cadere il governo" : "Una cosa che non si era mai vista prima". Vittorio Sgarbi è furioso con Giuseppe Conte e il disastro diplomatico italiano sulla Libia. Il premier ha incontrato il generale Haftar a Palazzo Chigi prima del premier libico riconosciuto dalla comunità internazionale, Al Sarraj, provocando la reazione s

Videochiamata tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’astronauta ESA Luca Parmitano : Venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 12.45 alle 13.05 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si collegherà con l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) colonnello dell’Aeronautica Militare, Luca Parmitano che dallo scorso luglio si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Al colloquio saranno presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Riccardo Fraccaro, il ...

Beppe Grillo - l'ordine ai suoi : "Giuseppe Conte deve andare avanti - se si vota ci estinguiamo" : Beppe Grillo ha lanciato l'ordine ai suoi: "Se proprio non possiamo evitare che escano dal M5s, almeno facciamo sì che continuino a sostenere il governo". E quindi: "Giuseppe Conte deve andare avanti, se andiamo al voto ci estinguiamo". Insomma, mentre la crisi internazionale vede impegnato suo malg

Silvio Berlusconi - Giuseppe Conte punta agli azzurri : "Forza Italia nel governo? Passaggio significativo" : In un governo la cui stabilità è perennemente in bilico, le porte sono sempre aperte. Parola di Giuseppe Conte che, all'alba del flop sulla questione Libia, non sdegna la presenza di Forza Italia. "Io auspico che con il passare del tempo questa maggioranza possa diventare sempre più coesa - ha ammes

Giuseppe Conte - vertice-disastro sulla Libia. Il terrore dei diplomatici : "Errore madornale - ci costerà caro" : Un "pasticcio", un "errore madornale", che "ci costerà caro". Alla Farnesina e in Libia i nostri diplomatici parlano del disastro che ha combinato Giuseppe Conte. Del suo "autogol". E sicuramente qualcosa non ha funzionato se i nostri servizi segreti erano già diretti a Ciampino per scortare il capo

Claudio Borghi fa fuori Giuseppe Conte : "L'incontro con Haftar? Ma porco di quel porco - non doveva" : Giuseppe Conte ha fatto di testa propria per "risolvere" la questione libica. Sulla visita sconveniente di Haftar nello stesso giorno di Al-Sarraj, infatti, era stato avvisato dai servizi segreti, ma il premier bis ha tirato dritto per la sua strada. Lo sospettava Claudio Borghi che, appena saputa l

Il primo ministro libico Fayez al Serraj si è rifiutato di incontrare Giuseppe Conte a Roma : Secondo i giornali italiani, tra cui Foglio e Repubblica, oggi il primo ministro libico Fayez al Serraj si sarebbe rifiutato di partecipare a un incontro già fissato a Roma con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte perché infastidito dal

Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte sulla Libia : "È un pericoloso incapace - bidonato come un dilettante" : Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il generale libico Khalifa Haftar che, dopo oltre tre ore di incontro, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La vera notizia è però la decisione di Al Serraj, premier della Libia, di disertare l'appuntamento con Conte dopo aver appreso della presenza a