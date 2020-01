Carcere di Carinola: detenuto butta un educatore giù dalle scale (Di sabato 11 gennaio 2020) Carinola: un detenuto del Carcere ha buttato giù dalle scale un educatore. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure del 118 per il trauma a una spalla. Grave episodio nel Carcere di Carinola, dove un educatore è stato costretto a ricorrere alle cure del 118 per un trauma a una spalla dopo che un detenuto lo … L'articolo Carcere di Carinola: detenuto butta un educatore giù dalle scale proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

cronachecampane : Educatore aggredito da un detenuto nel carcere di Carinola - cronacacaserta : Aggressione in carcere. Detenuto spinge educatore dalle scale - Annaelegalita : RT @magicaGrmente22: Carinola, educatore in carcere buttato giù dalle scale da un detenuto -