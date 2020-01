Calciomercato, colpo dell’Inter: nuovo attaccante anche per Torino, Genoa e Atalanta, sorprese Lecce e Udinese (Di sabato 11 gennaio 2020) Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e le dirigenze nel frattempo continuano a muoversi sul fronte Calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose. MILAN – Sono iniziate questa mattina a Milano le visite mediche del difensore Simon Kjaer in attesa della firma del contratto con il Milan. Il difensore danese è alla clinica ‘La Madonnina’, operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LECCE – Le strade del Lecce e di Andrea La Mantia si separano. L’attaccante, classe ’91, e’ stato ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all’Empoli. Il giocatore nella stagione attuale ha realizzato due reti con la maglia giallorossa. INTER – Olivier Giroud è ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - FabrizioRomano : La Fiorentina chiude il colpo Patrick Cutrone: prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton, accordo totale ?? @SkySport #calciomercato - tuttosport : #Juve, #Chong è vicinissimo: è un colpo alla #Pogba -