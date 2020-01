Star Wars Jedi: Fallen Order ha rischiato di essere un gioco senza spade laser tra blaster e cacciatori di taglie (Di venerdì 10 gennaio 2020) Star Wars Jedi: Fallen Order ha rischiato di essere un gioco senza spade laser a causa del modo in cui LucasFilm protegge i suoi Jedi.Parlando durante il podcast di AIAS Game Maker, il game director Stigg Asmussen ha rivelato che LucasFilm non era a suo agio con Respawn per quanto riguarda l'uso di Jedi nel gioco:"Ho detto "Ehi, che succede se facciamo un gioco sui poteri Jedi e della Forza?", e non sono stati molto a loro agio con questo. Lo respinsero e dissero: "Che ne dici di blaster e cacciatori di taglie?" Questa però non è era la visione che ci ha spinto a creare il team; potresti anche chiedere a me e a noi di iniziare a sviluppare un gioco di corse a questo punto. Ma non credo che nessuno sarà contento dei risultati".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

