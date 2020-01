Pensioni, a Parigi rivolta contro la riforma: scontri e feriti (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Parigi si manifesta contro la riforma delle Pensioni del governo Macron: un bilancio pesantissimo con 16 poliziotti feriti dagli scontri in strada Polizia francese (fonte foto: pixabay) Continua ad essere molto alta la tensione in Francia, in seguito agli scontri e alla manifestazione di ieri 9 gennaio a Parigi, con i cittadini in rivolta contro la riforma delle Pensioni voluta dal governo Macron. Stando a quanto riferito da BMF tv, dagli scontri sarebbero rimasti feriti ben 16 agenti delle forze dell’ordine. Inoltre, si registrerebbero vetrine dei negozi andante in frantumi e grosse tensioni con le forze di polizia. Nei pressi di place Saint-Augustin avrebbe avuto termine il corteo, ma i manifestanti hanno scelto un modo singolare per mostrare la propria rabbia, prendendo sofà da un’agenzia di assicurazioni, portandoli in strada e sedendovisi ... Leggi la notizia su chenews

