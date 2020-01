LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin, al via il secondo match! (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Primo scambio di media lunghezza, il rovescio di Goffin è lungo. Al servizio Nadal. Terminano il riscaldamento i due protagonisti del secondo match: tra pochissimo si inizia! Cominciano il riscaldamento i due giocatori. Se Goffin dovesse vincere questo match, si porterebbe a soli 10 punti dalla nona posizione di Gael Monfils nel ranking ATP. Siamo ancora in attesa del secondo match di questa sfida. Sesto confronto in carriera tra Nadal e Goffin, con lo spagnolo che conduce per 4-1 sul belga, il cui unico successo è giunto alle ATP Finals del 2017 (torneo, peraltro, in cui Nadal si ritirò proprio dopo quel match) Riepiloghiamo dunque la situazione: la Serbia questa notte ha battuto il Canada per 3-0 con le vittorie di Lajovic su Auger-Aliassime, di Djokovic su Shapovalov e nel doppio. Per i serbi ci sarà domani la Russia in semifinale. ... Leggi la notizia su oasport

