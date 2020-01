Lazio-Napoli, i convocati di Gattuso: out Meret (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lazio-Napoli, Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match dell’Olimpico Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani alle ore 18 contro la Lazio. I partenopei dovranno riscattare la brutta sconfitta casalinga nell’ultimo turno contro l’Inter e provare a tornare alla vittoria. È rimasto fuori Alex Meret che non ha recuperato dall’infortunio. Assenti anche Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Faouzi Ghoulam, Maksimovic e Younes. Leggi la notizia su calcionews24

