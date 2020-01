Lazio – Napoli | Dove vedere l’anticipo delle 18 di sabato 11 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 10 gennaio 2020) La diciannovesima giornata del campionato di Serie A continua con l’anticipo tra Lazio e Napoli. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. La Lazio è reduce da una vittoria in casa del Brescia con il risultato di 1 – 2 in favore dei biancocelesti. Battuta d’arresto per il Napoli che perde, invece, in casa contro l’Inter con il risultato finale di 1 – 3. Continua la striscia positiva di vittorie per la Lazio che vola sempre più in alto e dalla sua ormai inamovibile terza posizione, getta l’occhio alle due grandi lì sopra. Il Napoli si trova in ottava posizione e deve cercare un risultato utile per allontanare un po’ la pressione di Torino e Bologna. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Lazio – Napoli L’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Lazio e Napoli ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

tancredipalmeri : Il più grande merito dell’Atalanta è che, in una giornata che comprenda Lazio-Napoli e Roma-Juventus, ci sia Inter-… - DiMarzio : #Napoli, parla #Gattuso: 'Giocare da provinciali? Ci ho pensato, ma non abbiamo le caratteristiche per farlo” ?? - missypippi : RT @Sport_Mediaset: #Lazio, #Inzaghi: 'Tabù #Napoli? E' il momento di sfatarlo.' L'allenatore #biancoceleste non ha mai battuto i campani:… -