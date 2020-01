La compagnia aerea non ha la licenza: cancellato volo da Napoli a Kiev (Di venerdì 10 gennaio 2020) cancellato in via definitiva il volo della Ernest Airlines - compagnia low cost italiana - che sarebbe dovuto partire da Napoli con destinazione Kiev, già rimandato due volte, sia ieri che questa mattina. A renderlo noto è la Gesac, società che gestisce l'aeroporto di Capodichino: "L'Enac ha disposto la sospensione della licenza per Ernest Spa". Leggi la notizia su napoli.fanpage

