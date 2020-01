Illuminiamoci per il Benin, Comune di Bacoli e Consolato in campo per la solidarietà (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 7 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la Casina Vanvitelliana del Fusaro ha avuto luogo la cerimonia “Illuminiamoci per il Benin”, moderata dal presidente del consiglio comunale di Bacoli (Napoli), Mauro Cucco, alla presenza del sindaco della Città di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, del presidente della Proloco di Bacoli, Giuseppe Illiano, e del console del Bénin a Napoli, Giuseppe Gambardella. La manifestazione, voluta fortemente dal sindaco Della Ragione, prevedeva la consegna di una cospicua somma, data dagli incassi del Sito Borbonico, nel giorno della festività dell’epifania, per un progetto umanitario da realizzare in Repubblica del Bénin. “Si spengono le luminarie d’artista di Bacoli per accendere (metaforicamente), attraverso il ponte della solidarietà, le luci in Bénin. Quella di Bacoli è una solidarietà polimorfa dalla fortissima pregnanza del sociale, permettendo di ... Leggi la notizia su ildenaro

CronacaFlegrea : “Illuminiamoci per il Benin”: oggi l’iniziativa di solidarietà a Bacoli -