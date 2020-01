David Bowie, la biografia a fumetti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Esce la biografia di David Bowie a fumetti. Un modo per conoscere e far conoscere anche alle generazioni più giovani il Duca Bianco, un grandissimo cantante, ma anche artista e attore, che ci ha regalato performance davvero uniche. E che da quando è morto ci manca tantissimo. Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams sarà pubblicato in Italia da Panini Comics, in contemporanea con l’opera a fumetti originale americana e in occasione del quarto anniversario dalla morte di David Bowie. Il Duca Bianco, infatti, è scomparso il 10 gennaio 2016. La biografia a fumetti racconta tutta la vita di David Bowie, un artista visionario e anticonformista, che è riuscito ad ammaliare con le sue opere e la sua figura generazioni di ragazzi e non solo. Artista della musica, ma anche performer e persino attore, visto che sono numerosi i film, anche di successo, che vedono protagonista ... Leggi la notizia su bigodino

