Conferenza stampa Pioli | «Mercato? Devo conviverci Ibra sta bene»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole del tecnico del Milan per presentare il match di domani pomeriggio contro il Cagliari Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la gara contro di domani contro il Cagliari. Ecco il pensiero del tecnico rossonero: SETTIMANA – «È stata importante, dobbiamo riuscire a trasformare la quantità in qualità. Zlatan ha fatto tutta la settimana, determinato e motivato, sta bene». CAGLIARI – «Sta facendo un ottimo campionato anche se arriva da risultati negativi, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Ho un rapporto speciale con Maran ma non gli dico cosa abbiamo preparato». Ibra – «Arriva un giocatore che non si è allenato con la squadra e quindi Devo capire cosa serve a lui per fare di più, per la posizione sul campo, è un valore aggiunto e deve essere messo nelle condizioni giuste per farlo

