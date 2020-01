A sei anni vince la lotta alla leucemia: la sorpresa dei compagni di scuola dopo l’ultima chemio (Di venerdì 10 gennaio 2020) È stato celebrato come un eroe dai suoi insegnanti e compagni di scuola John Oliver Zipay, che a soli 6 anni ha vinto già la difficile battaglia contro una forma di leucemia linfoblastica acuta. Mercoledì scorso presso la St. Helen Catholic school di Newbury, in Ohio, Stati Uniti, si è svolta la festa per il suo ritorno al termine dell'ultimo ciclo di chemioterapia: "Finalmente possiamo guardare al futuro di nostro figlio". Leggi la notizia su fanpage

