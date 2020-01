Natale Giunta cucina la rollatina di tacchino, ricette La prova del cuoco (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tante le nuove ricette La prova del cuoco del 2020 e oggi 9 gennaio 2020 Natale Giunta ci ha suggerito la ricetta della rollatina di tacchino farcita con i carciofi e provola affumicata. Un secondo piatto firmato dallo chef siciliano de La prova del cuoco, un’idea golosa per tutta la famiglia. Con i carciofi Natale Giunta prepara due creme, una per farcire il tacchino e l’altra per servire gli involtino di tacchino. Il risultato ci sembra davvero ottimo, un’altra ricetta La prova del cuoco del 2020 da provare subito. LA RICETTA DELLA rollatina DI tacchino FARCITA DI Natale Giunta – RICETTA LA prova DEL cuoco Ingredienti: 4 fettine di fesa di tacchino, 2 carciofi, 2 scalogni, 150 g provola affumicata, 1 uovo, 1 l olio di semi, farina, pangrattato, olio evo, sale, senape e curcuma Preparazione: puliamo bene i carciofi e li tagliamo a fettine e poi li facciamo rosolare in padella con un ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

