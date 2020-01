In Death Stranding i giocatori amano fare pipì fuori dal rifugio di Conan O'Brien (Di giovedì 9 gennaio 2020) In Death Stranding sono presenti molti attori che, grazie ad un'amicizia che li lega ad Hideo Kojima, hanno deciso di prestare i propri volti. Tra questi vi è il conduttore Conan O'Brien: tuttavia, per ragioni non molto chiare, il rifugio di O'Brien viene preso d'assalto dai giocatori che decidono di svuotare lì le loro vesciche.Se giocate a Death Stranding e vi avviate verso il rifugio del conduttore, troverete disseminati lungo tutto il muro esterno una serie di funghi. Ciò significa che i giocatori attraverso Norman Reedus, hanno attraversato la regione per fare pipì proprio in quel punto. la "tradizione" è iniziata con il lancio di Death Stranding a novembre, ma sembra che in questi due mesi continui ad essere osservata.Un giocatore ha cercato di spiegare il comportamento dei giocatori: "La mia ipotesi è che le persone, anche se amano o odiano una determinata celebrità, provano un ... Leggi la notizia su eurogamer

