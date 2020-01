In coma etilico già a 12 anni. In ospedale più spesso le ragazze, rispetto ai coetanei maschi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il connubio tra minorenni e alcol è sempre più stretto. Non che quando si è più grandi il problema sia da meno, ma lasciano piuttosto stupiti i numeri che ci mostrano impietosamente come i più giovani abbiamo un rapporto viscerale con le bevande alcoliche. È una piaga sociale che colpisce tutto il Paese, da Nord a Sud senza differenze. L’unica, forse, riguarda le ragazze: più esposte al rischio di finire su un letto di ospedale per tasso alcolemico elevato, rispetto ai loro coetanei maschi. Dalle pagine del Corriere della Sera si legge come secondo l’ultima relazione al Parlamento del ministero della Salute, concernente i dati del 2018, dei 38 mila individui arrivati al Pronto soccorso per intossicazione da alcol ben il 17% ha meno di 14 anni. E che fra i 15 e i 17 sono in crescita i casi di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Corriere : In coma etilico già a 12 anni. «Più a rischio le ragazzine» - DjAnicetofans : RT @djaniceto: A volte è birra, più spesso rum, vodka, cocktail... È sempre più frequente che al Pronto soccorso arrivino ragazzini che han… - paolitabeat : RT @djaniceto: A volte è birra, più spesso rum, vodka, cocktail... È sempre più frequente che al Pronto soccorso arrivino ragazzini che han… -