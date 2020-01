Il segreto anticipazioni: Francisca indaga sul Mesia, Prudencio su Lola. E’ davvero una assassina? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto ma prima di scoprire cosa succederà nella puntata in onda domani 10 gennaio 2020, cerchiamo di fare un po’ il punto della situazione. Fernando Mesia ha tramato contro Carmelo e contro il sindaco di Belmonte. Adesso il sindaco di Puente Viejo è in fin di vita mentre il suo collega è stato ucciso. Fernando ha detto di essersi difeso ma il racconto del Mesia non convince Severo e neppure Raimundo…I due scopriranno come sono andate davvero le cose? Al momento però le attenzioni si concentrano su Carmelo che lotta tra la vita e la morte. Intanto Isaac, rendendosi conto che non esiste un motivo per non sposare Elsa e ufficializzare questa relazione, pensa a organizzare il matrimonio anche se vorrebbe che la Laguna si rimettesse prima di darle altre emozioni forti…Prudencio, dopo aver parlato con Francisca è sotto choc: non ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

