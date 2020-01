Grande Fratello Vip 2020, Prima Puntata: Pago Piange Nel Ricordare Serena Enardu! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Prima Puntata: presentazione di tutti i nuovi concorrenti, uno scherzo con tanto di respirazione bocca a bocca tra i vip, risate, pianti, vecchi amori e un primo eliminato che in realtà non è stato eliminato ma spedito in una zona nuova! Ecco cosa è successo durante la Prima Puntata del GF Vip 4! Grande Fratello Vip 2020, Prima Puntata: conosciamo i nuovi concorrenti. Michele Cucuzza subito alla prova con la Rusic. Federico Rossi fa un regalo a Paola Di Benedetto per il suo compleanno! Nella Prima Puntata della quarta edizione del GF Vip sono stati, come da tradizione, presentati tutti gli inquilini che popoleranno la casa quest’anno. Il primo ad aprire la porta rossa è stato Michele Cucuzza con cui il conduttore Alfonso Signorini si è subito divertito. Cucuzza ha fatto Prima da inviato per presentare la casa e poi ha deciso di organizzare uno scherzo. Ma se ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

