Autostrade, maximulta al posto di revoca concessioni? M5s: “Niente sconti, Stato non accetti carità” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una maxi-multa nei confronti di Aspi al posto di una revoca delle concessioni autostradali. Questa è l'ipotesi di cui si sta parlando in queste ore per arrivare a una risoluzione del caso Autostrade. Ma i Cinque Stelle non ci stanno: "Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti", tagliano corto fonti pentastellate. Leggi la notizia su fanpage

