Aereo precipitato in Iran, per gli esperti potrebbe essere stato abbattuto: “Chiari buchi di proiettile”, possibile un missile o una bomba a bordo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si tinge sempre più di giallo la ricostruzione di quanto accaduto l’8 gennaio in Iran, quando un Aereo della Ukraine International Airlines (UIA) si è schiantato pochi minuti dopo il decollo dall’Imam Khomeini International Airport di Teheran, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. Sono sorti dei dubbi sulle affermazioni che l’incidente sia stato il risultato di problemi tecnici, con esperti di aviazione indipendenti che sostengono che la spiegazione più probabile sia quella dell’abbattimento. Il Boeing 737-800 diretto a Kiev era partito da Teheran intorno alle 6:14 (ora locale) e si è schiantato appena 2 minuti dopo il decollo. L’Aereo, la cui partenza era stata ritardata di circa un’ora, ha raggiunto i 2.400 metri per poi precipitare nei campi a circa 60km da Teheran. Un video sembra mostrare il bagliore arancione dell’Aereo, che sfreccia apparentemente in fiamme nel cielo per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

