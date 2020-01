Ultimi sondaggi elettorali, la Lega perde consensi e non raggiunge più il 30% (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 2020 è iniziato da soli otto giorni, ma sta già mettendo alla prova tutte le forze politiche. Contro ogni pronostico, la Lega per la seconda settimana di fila non riesce a sorpassare la soglia del 30%, risultato totalmente inaspettato considerando le divergenze all’interno della coalizione giallo-rossa e, in particolare, le fuoriuscite del Movimento 5 Stelle. A dimostrarlo sono gli Ultimi sondaggi elettorali realizzati da Ixè per la trasmissione in onda su Rai3 Carta Bianca, che consegna un quadro delle politica italiana che ribalta ogni possibile previsione. Le percentuali dei partiti oggi Ecco le percentuali dei partiti oggi, rilevati dal sondaggio realizzato da Ixè per Carta Bianca: Lega: 29,5% Partito Democratico: 20,0% Movimento 5 Stelle: 16,2% Fratelli d’Italia: 10,7% Forza Italia: 7,3% Italia Viva: 3,6% La Sinistra: 3,0% +Europa: 2,3% Europa Verde: 1,3% Azione: ... Leggi la notizia su urbanpost

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @marcodemeu: Comunque secondo gli ultimi sondaggi #Italiaviva , #piùeuropa e #azione di Calenda, riuniti insieme, arrivano al 10%. Se po… - paolamleone : RT @marcodemeu: Comunque secondo gli ultimi sondaggi #Italiaviva , #piùeuropa e #azione di Calenda, riuniti insieme, arrivano al 10%. Se po… - mokaccio : RT @marcodemeu: Comunque secondo gli ultimi sondaggi #Italiaviva , #piùeuropa e #azione di Calenda, riuniti insieme, arrivano al 10%. Se po… -