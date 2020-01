Slovenia-Francia, Semifinale Preolimpico volley 2020: orario, data, programma, tv e streaming (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Slovenia-Francia sarà la prima Semifinale del Preolimpico di volley maschile che si disputerà giovedì 9 gennaio (ore 17.00) alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania). Si preannuncia una battaglia rovente tra queste due squadre che si contendono l’accesso all’atto conclusivo di venerdì dove verrà messo in palio l’unico posto a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la corsa ai Giochi entra nel vivo, le due formazioni sono pronte a sfidarsi in una contesa da dentro o fuori aperta davvero a qualsiasi risultato. La Slovenia ha vinto la Pool B battendo Germania, Belgio e Repubblica Ceca: i vice campioni d’Europa, guidati da Alberto Giuliani, vogliono continuare a sognare e cercheranno l’impresa contro gli ambiziosi Galletti. La Francia arriva all’appuntamento dopo aver travolto la Serbia e aver perso contro la Bulgaria, i transalpini hanno tutte ... Leggi la notizia su oasport

hekimasss : @Chiaarawa Sì la Serbia è fuori e Francia-Slovenia è una delle due semi - thevolleynews : Qualificazioni Tokyo 2020: le semifinali sono Slovenia-Francia e Bulgaria-Germania - - hekimasss : Mado la semifinale è Francia-Slovenia una coltellata mi avrebbe fatto meno male???? #FranciaOlanda #FIVBOQT -