Lo scarto di Al-Sarraj: non sapeva che anche Haftar era invitato a Palazzo Chigi, e salta la tappa romana (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Colpo di scena all’ultimo momento a Palazzo Chigi, dove era in programma un doppio incontro cruciale sulla crisi in Libia. Alle 16 c’è stato un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale Khalifa Haftar, arrivato a sorpresa a Roma. L’incontro si sarebbe concluso poco prima delle 17. È saltato invece l’arrivo del presidente della Libia Fayez al-Sarraj, che questa mattina è stato a Bruxelles dove ha partecipato a un vertice con l’Alto rappresentate delle politiche estere Joseph Borrell. Come riferisce Agi citando fonti del governo di Tripoli, il premier libico ha deciso di non andare più a a Roma. Al-Serraj, una volta saputo della presenza a Roma del generale Khalifa Haftar, ha cambiato programma e ha deciso di non venire nella capitale italiana. Leggi anche: Libia, oggi il vertice straordinario al Cairo. Sul tavolo ... Leggi la notizia su open.online

