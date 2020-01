Il giallo del vertice Conte-Serraj. Ecco perché è saltato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Roma si fiutava aria di “colpaccio”. Ricevere nello stesso giorno Fayez Al Sarraj e Khalifa Haftar, avrebbe significato far tornare il nostro paese ad una situazione molto simile a quella dell’anno scorso, quando da Roma passavano gran parte delle carte del dossier libico. Dopo mesi di inerzia, il pressing mediatico inaugurato ad inizio dicembre da parte del governo Conte II sembrava aver dato i primi, seppur timidi, frutti. Ma una volta terminato l’incontro, lungo tre ore, con Khalifa Haftar, Ecco che è arrivata la “mazzata”: il premier Al Sarraj, in volo da Bruxelles, non ha fatto scalo nella capitale. Al contrario, si è diretto nuovamente verso Tripoli. Cosa è successo? La presunta irritazione di Al Sarraj Poco dopo le 18:00, le agenzia hanno iniziato a battere la notizia dell’annullamento del vertice con Giuseppe Conte: “Il premier ... Leggi la notizia su it.insideover

rcarangelo : Il giallo della setta del monte Maggiore: caso riaperto, indagato il cugino di Antonio - carloebasta : Entrai in quel bistrot, all'ingresso del quartiere latino, con tre dubbi fra le mani. Uno lo regalai al pianista e… - dardo82 : RT @yenisey74: I maltrattamenti vanno combatutti tutti, sia ad una donna, che ad un uomo, un bambino, un anziano, un negro, un giallo, un a… -