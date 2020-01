Google Chrome non si apre: come fare e guida ai tentativi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Google Chrome non si apre: come fare e guida ai tentativi Se qualche anno fa a dominare le classifica dei browser più utilizzati era Internet Explorer, oggi la musica è totalmente cambiata. Infatti, adesso il navigatore numero uno risulta essere – alla stragrande – Google Chrome: infatti viene utilizzato su due computer su tre, staccando di gran lunga tutti gli altri “colleghi”. Questo è dovuto probabilmente alla sua facilità di utilizzo, la sua velocità e le implementazioni. Ma non sembra nemmeno lui funziona a dovere: di seguito andiamo a capire cosa fare in caso di mancata apertura. LEGGI ANCHE: come aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici Ecco come aprire Google Chrome in caso di malfunzionamenti Nel caso in cui il browser di Google Chrome non si apra, si può pensare a diverse soluzioni: Riavviare il pc. Un grande e intramontabile ... Leggi la notizia su termometropolitico

