“Che puzza”: la fidanzata non apprezza l’odore del peto e lui cerca di strangolarla (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un uomo ha aggredito e cercato di strangolare la fidanzata solo perché questa gli ha detto che il suo peto faceva un odore terribile. Il caso di violenza di genere emerso da Wichita Falls, Texas, è talmente paradossale da risultare difficile da credere. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale Christopher Ragsdale, un uomo di 41 … L'articolo “Che puzza”: la fidanzata non apprezza l’odore del peto e lui cerca di strangolarla NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

MonicaR60218281 : RT @MDivorziata: Ma la patata non le lecca più nessuno? Mi hanno scritto già 3 uomini a cui fa schifo, dicono che puzza! ?????? # RT ?? ????… - Skatopsuxh : @thekotaaa ma che puzza ? - IlMilanista9 : RT @carlopaolofesta: @AntFra7 @massimo12930852 @giandopompa In effetti è una storia che puzza -