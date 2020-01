Stuprarono e uccisero studentessa, condannati saranno giustiziati per decisione dell’Alta corte indiana (Di martedì 7 gennaio 2020) Sette anni fa furono condannati alla pena di morte per aver stuprato fino alla morte una studentessa. Le pena capitale sarà eseguita il 22 gennaio. Nirbhaya (Colei che non ha paura, nome di fantasia della vittima), aveva 23 anni e fu aggredita su un autobus nel dicembre del 2012. Fu seviziata anche una sbarra di ferro. Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta e Akshay Thakur, questi i nomi degli imputati, all’epoca tra i 19 e i 26 anni, furono giudicati colpevoli di tutti i capi d’accusa formulati nei loro confronti. Nel 2017 la Corte Suprema ha rifiutato una richiesta di appello contro la condanna. Lo scorso dicembre uno dei condannati aveva presentato al Presidente indiano una richiesta di grazia, che è stata rigettata. La madre della vittima, Asha Devi (nella foto), aveva fatto appello al primo ministro perché la pena capitale fosse eseguita: “Ho aspettato con dignità la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

