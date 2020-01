Scandalo nel mondo del calcio, filmino a luci rosse finisce sul web: nei guai un allenatore [NOME e DETTAGLI] (Di martedì 7 gennaio 2020) Uno Scandalo hot scuote il mondo del calcio nelle ultime ore. L’allenatore del Malaga, Victor Sanchez del Amo, è stato sospeso dalle sue funzioni per un suo video dai contenuti sessuali diffuso attraverso i social network. “Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono ancora stati verificati, il Málaga CF sospende immediatamente l’allenatore Víctor Sánchez del Amo fino a quando non verrà svolta un’indagine completa. Renderemo note le informazioni una volta chiariti i fatti”, si legge in una nota del club andaluso che milita in Segunda Division. “Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione – si legge in una nota di Sanchez del Amo – La questione è in mano alla polizia e farò in modo di seguire le sue istruzioni. In ogni modo, voglio informare che anche condividere o ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

