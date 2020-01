Nascono i Sardoni: genitori e nonni dei pesciolini pronti a scendere in piazza, cosa vogliono (Di martedì 7 gennaio 2020) I Sardoni sono pronti a scendere in campo. I genitori e i nonni dei pesciolini nati a Bologna non vogliono restare a guardare e si sono dati appuntamento venerdì 10 gennaio alla sala Buzzi di via Berlinguer, a Ravenna. "Sarà l'occasione per contarci - spiega Daniele Parini, 60enne attivo nel volonta Leggi la notizia su liberoquotidiano

