LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: 3-6, azzurrino in grande difficoltà! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Due regali del finlandese da fondo e Sinner prova a mettere pressione. 30-0 Out la risposta di rovescio dell’altoatesino. 15-0 Ace ad uscire del finlandese. 1-0 per Sinner in questo 2° set, tiene la battuta l’azzurrino con una buona prima. Ora toccherà a Ruusuvuori. 40-30 Altro errore di Sinner con il dritto, che termina out la sua corsa… 40-15 Due ace consecutivi di Sinner che prova a scuotersi. 15-15 Buona prima al servizio di Sinner e out la risposta di rovescio del finlandese. 0-15 Altro errore di rovescio di Sinner che è davvero troppo lento negli spostamenti. Ruusuvuori si aggiudica, dunque, il primo set con una buona accelerazione con il rovescio lungolinea. 6-3 il punteggio in favore del finnico, al cospetto di un Sinner troppo falloso e in grande difficoltà nello scambio da fondo. 40-0 Altro splendido ... Leggi la notizia su oasport

