Giovanni Custodero, l’annuncio del calciatore 25enne malato di tumore: “Sono stanco, vado in coma farmacologico” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ha voluto comunicare la sua decisione direttamente sui social, dove negli ultimi anni ha raccontato passo dopo passo la sua malattia. “Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere”, ha spiegato Giovanni Custodero in un messaggio sulla sua pagina Facebook. Venticinque anni, originario di Fasano, nel Brindisino, Custodero è affetto da un sarcoma osseo che nel corso degli anni ha fiaccato sempre più le sue resistenze. Giocava a calcio a 5, ruolo portiere, in C/2, quando ha scoperto di essere affetto da un tumore che ha portato all’amputazione della gamba e ad altri interventi chirurgici e pesanti cure. Fino al messaggio di lunedì: “Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro… ed io lo guardo in faccia.. capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco”, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

