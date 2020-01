Dakar 2020, risultato terza tappa Quad, Camion e SSV: Karginov, Enrico e Farres Guell si aggiudicano la frazione (Di martedì 7 gennaio 2020) terza tappa molto interessante alla Dakar 2020 per le categorie Quad, Camion e SSV, con dei nuovi vincitori e con dei valori in campo parzialmente ribaltati rispetto alle prime due giornate di gara. L’impegnativo stage odierno era caratterizzato da un percorso lungo 504 km di cui 77 di trasferimento e 427 di prova speciale in cui gli equipaggi si sono allontanati per la prima volta dalla costa in un circuito con partenza e arrivo nei pressi di Neom. Lo stage odierno ha avuto un solo padrone dall’inizio alla fine nei Camion, con il russo Andrey Karginov che si è portato in testa sin dal primo intermedio (dopo 43 km) aumentando in seguito progressivamente il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori fino ai 4’54” rifilati al bielorusso Siarhei Viazovich sul traguardo di Neom. Quest’ultimo, vincitore della seconda tappa, è rimasto in vetta alla generale ma ... Leggi la notizia su oasport

