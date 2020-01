Patricia Arquette ha colpito per sbaglio Joey King alla testa con il suo Golden Globe e lei condivide le foto (Di martedì 7 gennaio 2020) Joey King ha condiviso online le foto che la mostrano con il livido causato dal Golden Globe di Patricia Arquette! Joey King ha mostrato il livido che ha in fronte dopo che Patricia Arquette l'ha colpita involontariamente con il suo Golden Globe durante un party organizzato al termine della cerimonia di consegna dei famosi premi. La giovane star di The Act, come dimostra un divertente tweet realizzato per InStyle, stava infatti realizzando un video per il magazine quando è avvenuto un piccolo incidente. Patricia Arquette, con in mano il suo riconoscimento, non si è accorta che Joey King stava chinandosi dietro di lei e ha alzato velocemente la statuetta, colpendo la ragazza alla testa. L'attrice ha comunque mantenuto il suo ... Leggi la notizia su movieplayer

